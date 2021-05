Ricette vegane, la torta di mele senza burro

Preparata senza prodotti di origine animale, il suo sapore non ha niente da invidiare alla ricetta tradizionale

La torta di mele può essere preparata anche senza utilizzare burro, latte e uova, in modo da poter essere gustata anche da chi segue una dieta vegana. Adatta ad essere consumata in ogni occasione, il suo sapore, grazie alla mordibezza dell'impasto, non ha niente da invidiare alla torta di mele tradizionale.

Ingredienti

farina 00 200 g;

farina di mandorle 100 g;

zucchero semolato 180 g;

fecola di patate 50 g;

latte di soia 150 ml;

olio di semi di girasole 50 g;

mele rosse 3;

scorza grattugiata di limone;

lievito per dolci 16 g;

sale;

cannella in polvere 1 cucchiaino.

Preparazione