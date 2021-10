Ricette di Halloween, la torta salata

Per festeggiare Halloween possiamo sbizzarrirci in cucina preparando non solo ricette dolci, ma anche salate, adatte ad essere gustate da tutta la famiglia. Vediamo oggi ingredienti e preparazione della torta salata di Halloween.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare una torta salata di Halloween per sei persone:

500 gr di melanzane;

400 gr di carne macinata mista;

1/2 scalogno;

2 rotoli di pasta sfoglia;

1 mozzarella;

1/2 cucchiaino di erbe di Provenza;

2 cucchiai di senape;

olio d'oliva;

sale.

Tempi

Tempo Preparazione: 20 Minuti

Tempo Cottura: 60 Minuti

Tempo Riposo: 30 Minuti

Preparazione

Tagliate le estremità delle melanzane ed eliminatene la buccia. Tagliatele a fette non molto spesse e poi a cubetti.

Scaldate una padella capiente, versateci dentro le melanzane e salate.

Aggiungete 2 cucchiai di olio d'oliva e cuocete a fuoco vivo per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto.

Quando iniziano a diventare morbide, abbassate la fiamma e proseguite nella cottura per altri 15-20 minuti. Lasciate poi raffreddare.

Mentre le melanzane cuociono, versate un pò d'olio d'oliva e lo scalogno tritato in un'altra padella.

Aggiungete la carne macinata, sbriciolatela utilizzando con un cucchiaio di legno e cuocete finché sarà colorata. Salate, pepate e aggiungete le erbe di Provenza. Lasciate raffreddare.

Accendete il forno a 180 °C e tritate grossolanamente la mozzarella.

Ritagliate 2 dischi di pasta sfoglia. Il primo leggermente più grande del diametro dello stampo da sistemare sul fondo e sui lati dello stampo imburrato, il secondo dovrà avere invece lo stesso diametro dello stampo. Ritagliate 2 tondi per fare gli occhi dello scheletro, due buchini per il naso e una mezzaluna per la bocca.

Stendete un leggero strato di senape sul fondo dello stampo, versate le melanzane, ricoprite con la mozzarella e terminate con la carne macinata. Ricoprite il tutto con il disco di sfoglia decorato e chiudete bene i bordi.

Cuocete nel forno caldo per 30 minuti circa.

Lasciate riposare la torta salata di Halloween per 5 minuti, poi servitela.

Fonte ricetta: ricettedellanonna.net