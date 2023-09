Ricette di settembre, la torta con uva e pasta di mandorle

Settembre è il mese per eccellenza dell'uva. Questa, in cucina, può essere utilizzata in svariate ricette: vediamo oggi come preparare la torta con uva e pasta di mandorle.

Ingredienti

Per l'impasto:

farina, 150 gr

zucchero, 100 gr

tuorlo, 1

burro, 1

Pasta alle mandorle:

zucchero, 400 gr

tuorli, 2

zucchero a velo, 50 gr

Per il ripieno:

gelatina, 9 fogli

vino bianco, 500 ml

zucchero, 50 ml

brandy, 2cl

panna, 600 ml

uva bianca e nera, 600 gr

tortagel chiaro, 1 busta

Procedimento