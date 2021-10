Ricette di Halloween, la torta alla zucca

Mancano ormai pochissimi giorni ad Halloween, festa che, da qualche anno a questa parte, ha preso ormai piega anche in Italia. Per festeggiarlo al meglio possiamo sbizzarrirci in cucina utilizzando la classica zucca. Oggi vi proponiamo un grande classico: la torta alla zucca. Vediamo come prepararla in pochi passaggi.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare una torta alla zucca per quattro persone:

250 g di farina di frumento;

1500 g di zucca;

150 g di zucchero;

1 bicchiere di olio extravergine di oliva;

2 uova;

80 g di uvetta sultanina;

80 g di pinoli;

1 bicchiere piccolo di Marsala secco;

2 cucchiai di farina di mais;

acqua.

Preparazione