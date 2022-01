Ricette invernali, la zuppa di lenticchie con patate

Per scaldarsi durante le fredde giornate invernali, a tavola, non esiste niente di meglio di una buona zuppa. Un grande classico è la zuppa di lenticchie con patate: vediamo come prepararla direttamente in casa.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare la zuppa di lenticchie con patate:

250 gr di lenticchie già cotte;

1 patate grande (o due piccole);

1 gambo di sedano;

qualche ciuffo di prezzemolo;

1 cipollotto (oppure mezzo porro );

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b

Preparazione