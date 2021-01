Piatti regionali, la ricetta della zuppa di pane toscana

Piatto simile alla ribollita, ma caratterizzato da una preparazione più rapida, la zuppa di pane è una ricetta tipica della nostra regione. Questa può essere servita sia calda che fredda e può essere consumata sia come antipasto che come primo. Di seguito vediamo come prepararla.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare una zuppa di pane per 4 persone:

300 gr di pane raffermo toscano;

400 gr di fagioli bianchi;

1 cavolo nero;

½ cavolo verza;

3 mazzi di bietola;

2 carote;

2 patate:

2 cipolle;

2 gambi di sedano;

conserva (o concentrato di pomodoro) q.b;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine d'oliva q.b.

Preparazione