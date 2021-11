Ricette invernali contro il freddo, la zuppa di pollo allo zenzero

L'inverno è ormai alle porte, con le temperature che, in questi giorni, si sono sensibilmente abbassate anche nella nostra città. Per trovare un po' di sollievo dal freddo pungente è opportuno adeguare anche la propria alimentazione, scegliendo con cura i piatti da consumare. Particolarmente consigliata è la zuppa di pollo allo zenzero: vediamo come prepararla.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per una zuppa di pollo allo zenzero per quattro persone:

500 g petto di pollo;

1,25 litri brodo di pollo;

3 cucchiaini zenzero grattugiato;

1 carota ed una zucchina grandi grattiggiate;

2 cucchiai salsa di soia;

sale q.b.

Preparazione