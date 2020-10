L'autunno a tavola: la ricetta per la zuppa (o ribollita)

Zuppa o ribollita? Questo interrogativo assilla tutte le famiglie toscane. In alcune zone della Regione questo piatto, in origine povero ma adesso prelibatissimo e ricercato, ha un nome e un tipo di preparazione. In altre è chiamato in modo differente e viene preparato seguendo passi differenti. Alla base di questa pietanza tipica del periodo più freddo dell'anno c'è un ingrediente principale: il pane raffermo. Vediamo insieme una variante di questo piatto.

Ingredienti e preparazione

Fate bollire mezzo chilo di fagioli bianchi con po’ di salvia e aglio. In una pentola a parte preparate un soffritto con olio, una cipolla, una costola di sedano e una carota. Aggiungete mezzo cavolo verza tagliato a fettine e un mazzo di cavolo nero a fette.

Passate la metà dei fagioli già cotti in un mixer, in modo da ottenere una crema che unirete alla zuppa in cottura, insieme a un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Lasciate cuocere per mezz’ora, quindi aggiungete i fagioli rimanenti e lasciate sul fuoco per altri quaranta minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una zuppiera alternate uno strato di pane raffermo toscano a uno di zuppa e condite il tutto con abbondante olio, sale e pepe. Se potete lasciate riposare la ribollita un giorno intero: sarà ancora più gustosa.