Ciliegie, tre ricette da provare

In estate è impossibile fare a meno delle ciligie, frutto tipico della stagione calda. Queste possono essere mangiate al naturale o essere utilizzate in svariate ricette. Ecco qualche consiglio.

Ciliegie fritte

Sono poco conosciute, ma golosissime! Una ricetta facile e veloce che permette di portare a tavola un dolce decisamente diverso dal solito, fresco e divertente. Basterà creare una pastella liquida con un uovo, 150 gr di farina e altrettanti di latte e 30 gr di olio di semi, amalgamare il tutto e poi tuffarvi dentro le ciliegie una ad una. Per guarnirle dopo la frittura, tuffarle ancora calde in una ciotola piena di zucchero (50% semolato e 50% di canna) e il gioco sarà fatto in men che non si dica.

Clafoutis alle ciliegie

Il clafoutis alle ciliegie è un dolce rustico della cucina francese molto facile e veloce da realizzare. Si tratta di un impasto quasi liquido, realizzato con uova farina e latte, che viene direttamente versato sulla frutta e poi infornato. Nel caso delle ciliegie queste possono essere utilizzate intere, sembra che il nocciolo dia un particolare gusto al dolce, o denocciolate a seconda dei gusti. La tradizione vede appunto l’uso di grosse ciliege per realizzare questa golosa torta ma può essere preparata anche con fragole, lamponi, albicocche o uva seguendo la stagionalità degli ingredienti.

Ingredienti

450 g ciliegie denocciolate (700 g circa con i noccioli);

4 uova;

300 ml latte (o panna liquida);

100 g farina 00 (variante con 70g farina 00 + 30g farina di mandorle);

60g zucchero;

40g burro:vaniglia, 1 pizzico di sale.

Incorporare alla farina e allo zucchero una alla volta le 4 uova, mescolare bene. Unire il latte e la vaniglia. Amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ungere la teglia da forno ed infarinarla. Disporre nella teglia infarinata le ciliegie denocciolate. Versare l’impasto nella teglia con le ciliegie. Infornare a 180° per 40 minuti (oppure a 210° per 10 minuti e a 180° per altri 20 minuti).

In alternativa, in una ciotola montate le uova con lo zucchero semolato aiutandovi con le fruste elettriche finché non saranno gonfie e chiare. Aggiungete la farina setacciata con un cucchiaio di aroma alla vaniglia in polvere. Unite quindi il latte a filo insieme al brandy e mescolate fino a ottenere una pastella abbastanza liquida e senza grumi. Imburrate una teglia di 24 cm di diametro e disponete su tutta la superficie le ciliegie denocciolate. Versate il composto precedentemente preparato e infornate a 180 °C per 45 minuti. Il clafoutis sarà pronto quando è dorato in superficie. Attendere che sia completamente raffreddato per capovolgerlo su un piatto da portata. Buon clafoutis alle ciliegie!

Tisana con i peduncoli

Con i peduncoli delle ciliegie è possibile realizzare decotti e tisane utili per purificare i reni e calmare la cistite. Ti basterà preparare un infuso facendo bollire una manciata di peduncoli spezzati di ciliegio selvatico in un litro d’acqua per 10 minuti. Filtra il tutto e bevine due tazze al giorno lontano dai pasti.