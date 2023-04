Analcolico, poco alcolico e alcolico: tre ricette di cocktail da preparare in casa

L'aumento delle temperature e l'arrivo della bella stagione fa crescere la voglia di gustarsi un drink dissetante. Questo, se abbiamo i giusti ingredienti, può essere preparato facilmente anche in casa: vediamo le ricette per un cocktail analcolico, poco alcolico e alcolico.

Cocktail analcolico

Per preparare un cocktail analcolico, fresco e leggero serviranno un bicchiere da cocktail, ghiaccio, 30 ml di succo di frutta alla pesca, 10 ml di sciroppo di melagrana e 60 ml di succo di limone. Per prepararlo bisognerà shakerare tutti gli ingredienti (tranne la soda) con ghiaccio e versare nel bicchiere. Colmare con la soda e decorare con una fetta di frutta fresca.

Cocktail poco alcolico

Se preferite una variante leggermente alcolica serviranno un bicchiere da cocktail, ghiaccio, succo di arancia, succo di ananas, sciroppo granatina e prosecco. Per prepararlo occorre riempire il bicchiere colmo di ghiaccio versare 30 ml di succo di arancia, 30 ml di succo di ananas, 10 ml di sciroppo granatina e shakerare per una decina di secondi, poi versare nel bicchiere. Completare versando 30 ml di prosecco e decorare con una fettina di ananas o con frutta fresca.

Cocktail alcolico

In questo caso si può optare per il Boulevardier. Per prepararlo serviranno ghiaccio, una coppetta da cocktail ghiacciata, bourbon, vermouth rosso e bitter. Riempire il mixer con ghiaccio e versare i tre ingredienti in parti uguali, di ognuno 1/3, che verranno miscelati con il bar spoon (cucchiaino lungo) a velocità media per una decina di secondi circa. Versare il composto miscelato (senza ghiaccio) in coppetta. Servire con l'aggiunta di una fetta di arancia.