Tre ricette con l'uva assolutamente da provare

Settembre è il mese per antonomasia dell'uva. In questo periodo si procede infatti alla raccolta di questo frutto, che, oltre che per ottenere il vino, può essere utilizzato in svariate ricette in cucina. Vediamone tre assolutamente da provare

Il pollo all'uva

Ingredienti

500 g di spezzatino di pollo;

100 g di uva;

10 g di burro;

1 scalogno;

1/2 limone;

1 rametto di rosmarino;

1/2 bicchiere di vino bianco secco;

olio q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione

Innanzitutto prendere lo spezzatino di pollo, spremere il limone, filtrare il succo ed utilizzarlo per bagnare con cura lo spezzatino.

Prendere quindi una casseruola, scaldarla con una noce di burro con poco olio ed unire la carne, da lasciar poi rosolare a fiamma alta. Sfumare con il vino bianco, far evaporare la parte alcolica ed aggiungere rosmarino, sale e pepe.

Mettere tutto nel forno già caldo a 180° e cuocere per circa 40 minuti mescolando di tanto in tanto.

A questo punto far sciogliere in una padella il restante burro ed insaporire lo scalogno tritato, aggiungere gli acini d'uva lavati e asciugati. Cuocere il tutto a fuoco dolce per cinque minuti mescolando di tanto in tanto.

Quando sarà cotto, servire il pollo guarnendolo con il composto d'uva e versando sopra a filo la salsa di cottura.

Il risotto all'uva

Ingredienti

320 g di riso;

40 g di scalogno tritato;

1/2 bicchiere di vino bianco;

120 g di uva mista bianca e nera senza semi;

150 g di fontina;

40 g di burro;

q.b. brodo vegetale;

q.b parmigiano grattugiato;

q.b. olio extravergine di oliva;

q.b. sale;

q.b pepe.

Preparazione

Iniziamo a far soffriggere un po' di olio con lo scalogno tritato in una pentola, quindi aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti.

Sfumiamo poi con mezzo bicchiere di vino bianco e facciamo evaporare.

Continuiamo la cottura per 7/8 minuti aggiungendo brodo vegetale quanto basta e salando.

A questo punto aggiungiamo l'uva mista, la fontina a cubetti e facciamo cuocere il nostro risotto per altri 6/7 minuti.

Al termine della cottura mantechiamo a fuoco spento con burro e parmigiano.

Serviamo infine il risotto con un pizzico di pepe e qualche acino d'uva come decorazione.

Schiacciata con l'uva

Ingredienti e preparazione