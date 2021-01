Riciclare il pandoro, le migliori ricette

Alcune idee per consumare uno dei tradizionali dolci di Natale in maniera alternativa

Il Natale è ormai passato da quasi un mese, ma all'interno delle nostre case sono spesso avanzati dei pandori. Questi possono essere riciclati in maniera alternativa, preparando sfiziose ricette da gustare insieme a tutta la famiglia. Vediamone alcune.

Il dolce farcito

Il pandoro è facilmente trasformabile in un goloso dolce farcito. Basta tagliarlo a fette orizzontali e poi spalmare su ogni sezione un ripieno di crema, mascarpone o cioccolato. A questo punto basta rimettere ogni fetta l'una sull'altra per avere un delizioso dessert.

Tiramisù

Il pandoro può facilmente diventare anche la base per un ottimo tiramisù. Dopo aver preparato la base della crema con uova, zucchero, mascarpone e un goccio di brandy, tagliate il pandoro a fette e sistemate le prime sul fondo di una pirofila di vetro. A questo punto bagnate le fette di pandoro con il caffè, poi stendete sopra la crema, sbriciolate sopra amaretti e spolverate con un po' di cacao. Fate riposare il tiramisù in frigo per almeno due ore prima di servirlo.

Semifreddo al gelato

Il pandoro si presta ad essere trasformato in un gustoso semifreddo. Basta tagliarlo a fette orizzontali e spalmare su ogni lato il gelato del gusto che si preferisce. Mettete poi il tutto in congelatore (volendo potete anche suddividere in anticipo le porzioni) e lasciate riposare. Scongelate il semifreddo almeno mezz'ora prima di servirlo in tavola.