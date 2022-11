Riciclare il pane: come riutilizzarlo in cucina

Tra gli alimenti che spesso avanzano a tavola, e che spesso vengono gettati nell'immondizia, c'è il pane. Per evitare che questo vada sprecato, prima di buttarlo via possiamo pensare di riciclarlo e di riutilizzarlo. Bastano infatti alcuni semplici accorgimenti per far sì che il pane possa avere una seconda vita: vediamo qualche consiglio.

Come evitare l'indurimento del pane

Per evitare l'eccessivo indurimento si possono adottare alcuni accorgimenti, mantenendone allo stesso tempo inalterato aroma e sapore. Eccone alcuni:

conserva correttamente il pane : quando compri troppo pane e non vuoi perdere la fragranza iniziale è quello di congelarlo subito, intero o anche a fette. Quando ne avrai bisogno, basta scongelarlo preferibilmente a temperatura ambiente. Altrimenti, puoi ripassarlo per pochi minuti in forno caldo, fino a fargli acquistare l'originario gusto e croccantezza;

: quando compri troppo pane e non vuoi perdere la fragranza iniziale è quello di congelarlo subito, intero o anche a fette. Quando ne avrai bisogno, basta scongelarlo preferibilmente a temperatura ambiente. Altrimenti, puoi ripassarlo per pochi minuti in forno caldo, fino a fargli acquistare l'originario gusto e croccantezza; usa un sacchetto di plastica : metti i tuoi bocconcini, le rosette e altri "panini" in un sacchetto preferibilmente di cotone naturale che andrà a sua volta riposto all'interno di una busta di plastica. Questo è un metodo fondamentale per mantenere integra la morbidezza, ed evitare che si secchi prima del previsto. Se la temperatura della cucina è tiepida, non troppo umida o secca, puoi tranquillamente riporre il pane chiuso nel sacchetto sul tavolo. Se, invece, l'atmosfera è un po' troppo secca riponi il pane insachettato dentro un cassetto chiuso della dispensa;

: metti i tuoi bocconcini, le rosette e altri "panini" in un sacchetto preferibilmente di cotone naturale che andrà a sua volta riposto all'interno di una busta di plastica. Questo è un metodo fondamentale per mantenere integra la morbidezza, ed evitare che si secchi prima del previsto. Se la temperatura della cucina è tiepida, non troppo umida o secca, puoi tranquillamente riporre il pane chiuso nel sacchetto sul tavolo. Se, invece, l'atmosfera è un po' troppo secca riponi il pane insachettato dentro un cassetto chiuso della dispensa; avvolgi il pane in un panno umido ben strizzato : è una tecnica antica, adatta soprattutto per il pane di grandi dimensioni come le pagnotte di Altamura, gli sfilatini o il pane casareccio di Genzano. Avvolgi la tua pagnotta in uno strofinaccio o canovaccio, appena bagnato e preferibilmente di colore bianco per evitare che scolorisca. In questo modo manterrà la sua morbidezza e potrai consumarlo il giorno dopo senza sentire alcuna differenza di sapore;

: è una tecnica antica, adatta soprattutto per il pane di grandi dimensioni come le pagnotte di Altamura, gli sfilatini o il pane casareccio di Genzano. Avvolgi la tua pagnotta in uno strofinaccio o canovaccio, appena bagnato e preferibilmente di colore bianco per evitare che scolorisca. In questo modo manterrà la sua morbidezza e potrai consumarlo il giorno dopo senza sentire alcuna differenza di sapore; scaldalo sulla piastra o sulla griglia calda : uno dei modi migliori per mantenere il sapore del pane appena sfornato è tagliarlo a fettine e metterlo per qualche istante su una griglia o una piastra calda. Perfetto per essere nuovamente consumato a tavola o per un'ottima merenda;

: uno dei modi migliori per mantenere il sapore del pane appena sfornato è tagliarlo a fettine e metterlo per qualche istante su una griglia o una piastra calda. Perfetto per essere nuovamente consumato a tavola o per un'ottima merenda; passalo in forno: anche se non è più freschissimo un ottimo metodo per far diventare il pane di nuovo croccante e profumato, come appena uscito dal forno, è quello di inumidirlo leggermente con qualche goccia di acqua e rimetterlo a riscaldare in forno per pochi minuti.

Ricette per recuperare il pane avanzato