Riciclare le uova di Pasqua, la ricetta della crema al cioccolato

Durante le feste pasquali molti di noi hanno accumulato in casa ingenti quantità di cioccolato, spesso ridotto ormai in tanti piccoli pezzi. Vediamo come riciclare le uova per preparare una deliziosa crema al cioccolato, perfetta per essere servita come dessert a fine pasto.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari:

180 grammi di cioccolato fondente;

500 gr di latte parzialmente scremato;

1 aroma alla vaniglia;

150 gr di zucchero;

4 tuorli;

40 grammi di amido di mais;

sale.

Procedimento