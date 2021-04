Riciclare le uova di Pasqua, la ricetta della torta al cioccolato

Vediamo come utilizzare il cioccolato avanzato affinché non vada sprecato

La Pasqua è passata ormai da più di una settimana, ma all'interno delle nostre case sono spesso ancora presenti grandi quantità di cioccolato non consumato. Per evitare sprechi possiamo riciclare le tradizionali uova in sfiziose ricette, come quella, ad esempio, della torta al cioccolato.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare la torta al cioccolato:

4 uova;

80 g di zucchero;

250 g di cioccolato al latte delle uova di Pasqua;

110 g di burro;

40 g di fecola;

15 g di farina 00;

una bustina di vanillina.

Procedimento