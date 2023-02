Tre semplici (ma efficaci) rimedi contro il freddo

Quella che stiamo vivendo è stata definita dai meteorologi la settimana più freddo dell'anno, con la temperatura percepita persino più bassa di quella, già rigida, reale. Per trovare un po' di tepore possiamo ricorrere a tre semplici rimedi di sicura efficacia: vediamo quali.

1. Tenere attivo il metabolismo

Per non avere freddo occorre tenere il proprio metabolismo attivo. Ciò non significa trascorrere intere giornate in palestra, ma semplicemente far accelerare il cuore anche solo per pochi minuti più volte al giorno, ad esempio salendo una o due rampe di scale a piedi oppure facendo uno scatto di corsa di poche centinaia di metri. Basta poco, ma questo semplice accorgimento aiuta a tenere in moto il metabolismo, generando più energia e calore.

2. Fare un pediluvio

Può sembrare scontato ma non lo è: se non si ha abbastanza tempo per una doccia calda, un pediluvio può davvero salvare dal freddo. Riempite un catino con dell'acqua calda, immergete i piedi per 5/10 minuti, e tutto il vostro corpo ne trarrà beneficio. Se poi aggiungete all'acqua un po' di sale marino integrale e qualche goccia di olio essenziale, godrete anche di un ottimo effetto relax.

3. Portare con sé un thermos

Se volete essere avvolti da una piacevole sensazione di calore, non dimenticate di portare con voi un thermos: una bevanda calda può fare la differenza. Preparate già al mattino una tisana, magari allo zenzero, e il freddo sarà solo un lontano ricordo.