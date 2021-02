Ricette locali, il riso al tartufo alla pisana

Il riso al tartufo è un piatto amato in ogni parte d'Italia, preparato con alcune varianti a seconda dei diversi territori. Anche Pisa ha una ricetta tutta sua, in grado di valorizzare al massimo le materie prime offrendo un risultato garantito. Vediamo quindi come preparare il riso al tartufo alla pisana.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare il riso al tartufo alla pisana:

riso;

tartufo bianco;

brodo di carne;

1 noce di burro;

parmigiano grattugiato;

1 cipolla;

1 bicchiere di prosecco.

Preparazione