Ricette di primavera, il risotto con le fragole

Tra i frutti della stagione primaverile più amati ci sono senza dubbio le fragole, perfette per essere utilizzate in cucina in svariate ricette. Vediamo oggi come preparare il risotto con le fragole, piatto semplice ma dal gusto garantito.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per prepare il risotto con le fragole:

320 grammi di riso;

un bicchiere di vino bianco;

1 scalogno;

250 grammi di fragole;

brodo vegetale q.b.;

olio extravergine d'oliva q.b.;

sale q.b.;

40 grammi di burro per la mantecatura;

80 grammi di formaggio caprino per la mantecatura.

Preparazione