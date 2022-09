Risparmio energetico in cucina, i consigli utili

Un vero e proprio boom bollette, quello da cui sono purtroppo attesi gli italiani nelle prossime settimane. L'aumento esponenziale dei prezzi dell'energia si ripercuoterà in maniera pesante sulle tasche dei cittadini, i quali, in questi giorni, stanno cercando di trovare qualche soluzione per risparmiare. In questo senso un contributo ha cercato di darlo Benedetta Rossi, nota blogger, scrittrice e conduttrice, la quale ha stilato alcuni consigli per risparmiare energia in cucina.

Usare la pentola a pressione

Quando possibile sarebbe opportuno usare la pentola a pressione, che consente di risparmiare sul gas in quanto dimezza i tempi di cottura. Per questo è particolarmente utile per tutte le preparazioni lunghe come, ad esempio, spezzatini, brasati e legumi.

Cottura a vapore a castello

Questo tipo di cottura permette di cuocere più cibi su più strati riducendo quindi sensibilmente il consumo di gas, che può essere spento prima di terminare la cottura sfruttando il vapore ancora presente.

Scegliere la cottura passiva

La pasta continua a cuocere anche se l'acqua non bolle, basta che sia calda. Si porta l'acqua a bollore, si cala la pasta, si aspetta un paio di minuti dalla ripresa del bollore, quindi si spegne il fornello e si copre con il coperchio seguendo i tempi di cottura indicati.

Sfruttate il coperchio

Il coperchio, oltre a ridurre i tempi di cottura, riduce anche quelli necessari per riscaldare gli alimenti.

Tagliare in pezzi più piccoli

Un altro trucco per velocizzare le preparazioni è quello di tagliare gli ingredienti in pezzi più piccoli, così da cuocerli in meno tempo.

Ricette veloci

Fare ricorso, per quanto possibile, a ricette veloci: meno tempo richiede un piatto per essere preparato, meno energia dovrà essere utilizzata ai fornelli.

Cucinare qualche porzione in più

Ottimizziamo tempi ed energia preparando qualche porzione in più del necessario, in modo da averne di già pronte in caso di pranzi o cene veloci.

Ottimizzare l'uso del forno

Se si ha in programma di utilizzare i forno, il consiglio è quello di cucinare anche altri piatti uno di seguito all'altro, senza mai spegnerlo. Il consumo maggiore, infatti, si verifica quando si accende e si riscalda.