Identità Golose, anche un ristorante di Pisa nella guida 2022

C'è anche un ristorante di Pisa nella guida Identità Golose 2022. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento Erbaluigia, locale di via San Frediano. "Erbaluigia - si legge sul sito di Identità Golose - è un covo per golosi consapevoli e curiosi inconsapevoli. Per i primi sarà una scoperta avvincente, per i secondi una sfida seducente. Trasferita nel centro storico di Pisa da Casciano Terme all’alba del primo lockdown, la giovane insegna di Tatiana Porciani e Fabio Ponzanelli - coppia nella vita, nel lavoro e soprattutto nel percorso esistenziale che li ha portati ad abbandonare la rispettiva formazione in Lettere e in Economia per dedicarsi ad uno studio viscerale legato alla terra e all’alimentazione - è riuscita a rendersi subito inconfondibile".

Identità Golose 2022, tutti i premiati in Toscana