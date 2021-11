Guida Michelin 2022, i Bib Gourmand della Toscana: i migliori ristoranti per rapporto qualità/prezzo

Sono 23 i locali della Toscana inseriti nella Guida Michelin 2022 nella sezione Bib Gourmand, riservata a ristoranti, trattorie ed osterie in cui è possibile mangiar bene spendendo non più di 35 euro a persona. Tra questi una new entry: L'Ortone di Firenze. Nella lista, che premia il rapporto qualità/prezzo, nessun rappresentante della provincia di Pisa.

Guida Michelin 2022, Bib Gourmand: i premiati in Toscana