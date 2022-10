Ristoranti cinesi a Pisa, tre locali da provare

La cucina orientale ha ormai conquistato moltissimi italiani, che amano gustarsi piatti tipici della tradizione asiatica. All'interno di questo panorama un ruolo di rilievo è occupato dalla cucina cinese, capace di stupire il palato con i suoi gusti esotici e raffinati. Vediamo tre ristoranti cinesi assolutamente da provare a Pisa secondo le recensioni lasciate dagli utenti su Google.

Ristorante Pechino

Un "all you can eat" nel quale si può ordinare anche alla carta. Questo è il ristorante Pechino, le cui portate, sempre abbondanti, riescono ogni volta a conquistare il palato degli avventori. Consigliate, in particolare, le pietanze di mare.

Dove si trova: via Andrea Pisano, 122

Ristorante Ni Hao

Tra i ristoranti cinesi più amati a Pisa un posto di primo piano è occupato dal Ni Hao, che offre ai suoi clienti un menù dall'ampia scelta. Apprezzati i piatti, sempre saporiti e conditi al punto giusto e serviti in un ambiente rilassante e familiare.

Dove si trova: via del Borghetto, 5

Ristorante 318

Gli amanti della cucina cinese non possono infine disdegnare una tappa leggermente fuori il centro, nello specifico a Ghezzano al Ristorante 318. Qui, chi ama i gusti orientali, non rimarrà certamente deluso. Da provare i ravioli misti e gli spaghetti di soia con verdure e carne.

Dove si trova: via Giosuè Carducci, 13, Ghezzano