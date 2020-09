Passione per l'Estremo oriente: i ristoranti dove mangiare giapponese a Pisa

Anche a Pisa negli ultimi anni si sono diffusi sempre di più i ristoranti giapponesi. Una tendenza comune a molte altre città italiane, conquistate dal 'mito' del sushi e dai menù a prezzo fisso 'all you can eat'. Il sushi è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce, alghe nori, uova o avocado. Il ripieno è crudo o in alcune varianti cotto e può essere servito appoggiato sul riso, arrotolato in una striscia di alga, disposto in rotoli di riso o inserito in una piccola tasca di tofu. Se siete amanti delle bacchette ecco per voi 3 locali di Pisa in cui è possibile mangiare cibo giapponese tra atmosfere suggestive e ambienti particolari.

Mangiare giapponese a Pisa

Ristorante Zen

Il locale, tra i più apprezzati per gli amanti della cucina nipponica, si trova in via Santa Maria, a due passi da Piazza dei Miracoli e da piazza dei Cavalieri. Telefono: 050 555046.

Kobe

Arredo elegante e confortevole e vasta scelta di pietanze per questo ristorante giapponese che si trova tra la stazione centrale e Giardino Scotto, più precisamente in piazza Guerrazzi. Telefono: 050 5200954.

Ijy

Sala piccola ed accogliente per questo ristorante dall'aspetto elegante e ricercato che si trova in lungarno Galileo Galilei, 26. Telefono: 050 9911550.