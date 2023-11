Royal Victoria Hotel, al via percorso di rebranding e rinnovamento della comunicazione

Il Royal Victoria Hotel, l'hotel più antico d'Italia, annuncia il processo di rebranding e di rinnovamento della strategia di comunicazione. "Questo storico passo segna l'inizio di una nuova era per la nostra realtà" dichiara Nicola Piegaja, titolare dell'iconico hotel sui lungarni pisani. Dopo mesi di intenso lavoro e dedizione, la struttura mira a rivelare una nuova immagine coordinata, plasmata attraverso servizi fotografici e video, ma soprattutto che segua una precisa strategia di posizionamento. Questa trasformazione passa anche dal lancio del nuovo sito web in lingua italiana, che verrà arricchito a breve con una seconda lingua, garantendo così una presenza digitale più solida e attuale.

Il Royal Victoria Hotel ha scelto di avere al suo fianco Powerside e Sidebloom, agenzia associata Una, che ha raccolto con passione e professionalità l'incarico di guidare questa trasformazione. Il loro obiettivo è stato quello di portare il Royal Victoria Hotel all'attenzione di un pubblico sempre più vasto, perfettamente in linea con le esperienze uniche al mondo che l'hotel offre. Attraverso questa nuova direzione, c'è la volontà di far risplendere il Royal Victoria Hotel in tutta la sua storica grandezza, rendendolo una meta imprescindibile per viaggiatori da tutto il mondo. Con una storia profonda alle spalle, si guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione. "Invitiamo tutti a visitare il nostro nuovo sito web e a rimanere sintonizzati per tutte le future novità e sviluppi", ha aggiunto Nicola Piegaja.