Royal Victoria Hotel, al via il restauro della storica facciata

Il Royal Victoria Hotel annuncia il restauro della sua storica facciata che si affaccia sui pittoreschi lungarni della città di Pisa. Un intervento che segna un significativo ritorno alle origini per l'hotel e la comunità cittadina: la scritta "Victoria", un tempo rimossa, ricomparirà in tutto il suo splendore per celebrare la storia e la tradizione di questo storico luogo di ospitalità. Il progetto, curato da Pta Pagni Tolaini Architettura di Pisa, si propone di rinnovare non solo l'aspetto esteriore dell'hotel, ma anche di rivitalizzare la memoria storica e culturale della città. "Con questo intervento - dichiara Pagni - si completa il restauro della facciata principale sul lungarno Pacinotti ridonando la “comunicazione storica” del Royal Victoria Hotel, icona della città". Artemisia Ricki Stampe Ricame ha avuto l'incarico di portare a termine la realizzazione fisica di questo rinnovamento, unendo la maestria artigianale italiana con la visione moderna dell'architettura.

Nicola e Maurizio Piegaja, alla guida del Royal Victoria Hotel, condividono il loro entusiasmo: "La ricomparsa della scritta 'Victoria' sulla facciata del nostro amato hotel - dichiarano - è un traguardo che celebra la resilienza e il successo attraverso i secoli, soprattutto dopo le recenti sfide che abbiamo affrontato. È una vittoria per noi e per l'intero settore dell'ospitalità. Desideriamo che il significato di questa parola possa ispirare e motivare tutti i nostri colleghi a perseguire gli obiettivi comuni e a contribuire al successo continuo della nostra città di Pisa."

Il ritorno della scritta "Victoria" non è solo un tributo al passato, ma anche un promemoria quotidiano per perseguire l'ambizione e l'eccellenza. Il Royal Victoria Hotel invita residenti e visitatori a partecipare a questo momento storico, testimoniando insieme la rinascita di un simbolo che, oggi più che mai, rappresenta speranza e determinazione per il futuro.