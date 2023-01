Saldi invernali 2023, come evitare le fregature

Nella giornata di oggi, giovedì 5 gennaio, hanno preso ufficialmente il via anche a Pisa i saldi invernali 2023, che dureranno 60 giorni. Un'occasione, quindi, in cui fare shopping e rinnovare il proprio guardaroba risparmiando. Attenzione, però, alle fregature: ecco i consigli del Codacons per fare acquisti in sicurezza.

Saldi invernali 2023, i consigli del Codacons per evitare le fregature