Favola a lieto fine al Centro Ippico Campalto in San Rossore: un cane salva una volpe

Come raccontato sul profilo ufficiale Facebook del Corpo, nella giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, le Guardie Zoofile del nucleo di Pisa hanno salvato una volpe in stato di debolezza e confusione all'interno del Centro Ippico Campalto situato in San Rossore.

L'animale selvatico si era rifiugiato all'interno di uno dei box del centro. Uno dei cani della proprietaria, Manuela Traversa, ha scovato la volpe e abbaiando ha catturato l'attenzione degli operatori del centro, i quali hanno immediatamente allertato le Guardie Zoofile. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che l'animale versava in condizioni non ottimali e, una volta messo in sicurezza, lo hanno trasportato all'Ospedale Universitario Veterinario di San Piero a Grado, dove gli verranno somministrate le cure del caso.

Le Guardie Zoofile hanno commentato la storia a lieto fine: "Un cane che salva una volpe, nonostante la differenza di razza/specie, è un esempio per noi umani, che può insegnarci come le differenze siano solo nella nostra testa".