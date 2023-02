San Valentino, cinque idee per stupire il vostro lui

Dopo aver visto qualche idea regalo per lei, vediamo qualche consiglio per stupire il vostro lui e manifestargli il vostro amore in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza.

Rivivere il primo appuntamento

Idea di sicuro effetto è quella di ricreare esattamente il vostro primo appuntamento, prenotando nello stesso locale della prima volta consumando le stesse pietanze.

La vostra canzone

Tutte le coppie hanno una loro canzone, simbolo del loro amore. Per sorprendere il vostro lui potete diffonderne per l'intera abitazione le note attraverso uno stereo: un gesto che sarà sicuramente apprezzato dal vostro partner.

Piatto preferito

Nel caso in cui decidiate di trascorrere San Valentino in casa, si può pensare di cucinare per lui il suo piatto preferito accompagnandolo da qualche decorazione a forma di cuore, simbolo del vostro amore.

Messaggi per casa

Se si vuole rendere indimenticabile la giornata sin dal risveglio, possiamo disseminare la casa di bigliettini con scritte romantiche. Se invece non abitate insieme, potete lasciare un messaggio sulla sua auto, accompagnato, perché no, da un palloncino a forma di cuore.

Il regalo dei cinque sensi

Un'idea particolarmente originale è quella di creare il cosiddetto regalo dei cinque sensi: questo consiste nel preparare cinque piccoli regali, non necessariamente materiali, da inserire nelle cinque rispettive scatole dei sensi. Ogni elemento deve stimolare un senso, evocando in lui un particolare ricordo che vi lega.