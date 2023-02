San Valentino, cinque borghi romantici in Toscana

Non solo ristoranti, centri benessere e passeggiate in riva al mare. Per trascorrere un San Valentino indimenticabile insieme alla persona amata è possibile visitare uno dei tanti splendidi borghi della Toscana, scegliendo, tra questi, quelli che maggiormente si addicono per una giornata all'insegna del romanticismo. Ecco qualche suggerimento.

Pienza

La nostra rassegna non può non partire da Pienza, incantevole borgo della Val d'Orcia dichiarato Patrimonio Unesco dal 1996. Qui potrete passeggiare mano nella mano del vostro partner tra strette e romantiche vie, come via dell'Amore e via del Bacio. Incantevole la vista dalle mura esterne.

Bagno Vignoni

Sempre nella splendida Val d'Orcia si trova il borgo rinascimentale di Bagno Vignoni, il cui centro è costituito da una grande vasca termale. Uno dei luoghi più amati dell'intera regione, perfetto per un San Valentino d'amore.

Castagneto Carducci

Piccolo borgo sulle colline della provincia di Livorno, Castagneto Carducci è un vero e proprio gioiello fatto di stretti vicoli, cappelle e chiese. Mozzafiato la vista che si apre da piazzale Belvedere.

Massa Marittima

Un imponente cattedrale a dominare su un borgo ricco di storia. Massa Marittima, nella Maremma grossetana, è un luogo unico per la sua bellezza, la cui fama trascende i confini regionali e nazionali.

Sorano

Insieme a Pitigliano e Sovana, Sorano è uno dei tre "borghi del tufo" della provincia di Grosseto. Un gioiello di origine etrusca, divenuto centro particolarmente attivo durante il medioevo e dal quale vi si apriranno scorci unici.