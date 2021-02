San Valentino e cinema, cinque film romantici ambientati in Toscana

Ecco qualche idea per trascorrere la giornata degli innamorati seduti comodamente sul proprio divano di casa

A causa della pandemia da Covid-19 i cinema sono ancora chiusi. Tuttavia, a San Valentino, è possibile godersi un film romantico restando comodamente seduti sul divano di casa insieme alla persona amata utilizzando le piattaforme on demand o il lettore dvd. In particolare, si può scegliere una delle tante pellicole a tema amoroso girate nella nostra Toscana. Ecco qualche idea.

Sotto il sole della Toscana

Basato sull'omonimo romanzo di Frances Mayes, "Sotto il sole della Toscana" descrive la storia di una scrittrice che, in crisi a causa di una separazione, passa dieci giorni in Toscana per cercare di risollevarsi. ll soggiorno nella nostra regione rappresenterà una svolta nella vita della protagonista.

Camera con vista

"Camera con vista" ha vinto ben tre Oscar riscuotendo un ampio successo internazionale. Al centro la storia d'amore tra Lucy Honeychurch (interpretata da Helena Bonham Carter) e George Emerson (Julian Sands), che inizia in un albergo del centro storico di Firenze, città nella quale, come afferma una celebre battuta del film, "è ben triste che tu debba avere una camera senza vista".

Il paziente inglese

Nove Oscar, due Golden Globe e Sei BAFTA per "Il paziente inglese", un'intensa e travagliata storia d'amore ambientata in Toscana durante la Seconda guerra mondiale. Protagonisti un'infermiera canadese ed un misterioso paziente.

Il ciclone

"Il ciclone" è probabilmente il film più noto di Leonardo Pieraccioni, capace di far ridere con un sottofondo romantico. Qui, in un piccolo paesino della Toscana, la tranquilla vita della famiglia Quarini viene movimentata dall'arrivo di una compagnia spagnola di flamenco, che alloggerà nel loro casolare.

Ti amo in tutte le lingue del mondo

Anche in "Ti amo in tutte le lingue del mondo", altro film di Pieraccioni, al centro c'è l'amore. Gilberto, insegnante di ginnastica, vivrà un profondo e problematico legame con Margherita, madre di una sua alunna da sempre innamorata di lui.