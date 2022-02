San Valentino, regalo di coppia: cinque idee

Per un San Valentino all'insegna del romanticismo, un'ottima idea è rappresentata da un regalo di coppia da condividere con la persona amata. Le possibilità sono numerose: di seguito ve ne proponiamo alcune semplici ma di sicuro effetto.

Coppia di cuscini

Idea originale e simpatica è quella di acquistare dei cuscini di coppia, ciascuno dei quali raffiguranti una metà del disegno completato dall'altro: un modo simbolico per rappresentare l'amore che vi unisce al partner.

Bijoux con le iniziali

Un grande classico, ma dall'effetto garantito: per San Valentino potete regalarvi un bijoux, che sia una collana, un bracciale o un anello, con incise le vostre iniziali.

Cuore a metà

Rimanendo in tema gioielleria, altra idea è quella costituita da ciondoli che presentino un cuore spezzato a metà, di cui ciascun membro della coppia ne custodirà gelosamente una parte.

Birra di coppia

Se sia voi che il vostro partner siete amanti della birra, potete festeggiare la sera di San Valentino brindando con la vostra marca preferita.

Accappatoi identici

Per momenti romantici al termine di una doccia oppure durante una giornata trascorsa in un centro benessere, non esiste idea migliore che regalarsi una coppia di accappatoi identici.