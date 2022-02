San Valentino, cinque idee regalo per lei

Tra pochi giorni sarà San Valentino, la festa dedicata a tutte le persone innamorate. Dopo aver visto qualche idea originale per sorprendere il vostro lui, vediamo oggi qualche suggerimento per far felice la vostra donna in questa speciale giornata.

Cena fai da te a lume di candela

Una cena in casa a lume di candela con piatti preparati rigorosamente con le vostre mani non potrà non far felice la vostra compagna. Per rendere l'atmosfera impeccabile preparate una bottiglia di champagne e due calici, con i quali brindare al vostro amore.

Profumo

Se lei è un'amante dei profumi, potete pensare di regalargliene uno per l'occasione, scegliendo tra le fragranze che è solita utilizzare.

Cofanetto di bellezza

Le donne amano prendersi cura di sé e del proprio corpo: ecco quindi che un cofanetto di bellezza contenente creme, oli, shampoo e balsamo sarà sempre un regalo gradito.

Gioielleria

Grande classico che non passa mai di moda è quello di regalare alla vostra donna un oggetto di gioielleria, che può essere una collana, un bracciale, degli orecchini o, perché no, un anello. Fondamentale, però, scegliere con attenzione l'oggetto, cercando di soddisfare i gusti di lei.

Biancheria intima

Per un San Valentino di passione, non esiste soluzione migliore che regalare alla vostra amata un completo intimo. Lei apprezzerà e voi, sicuramente, morirete dalla voglia di vedere come le sta.