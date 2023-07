Cocktail estivi, la ricetta della sangria rosè

In questi giorni di caldo afoso possiamo trovare un po' di refrigerio gustando un cocktail rinfrescante in compagnia di amici e persone care. Perfetta è la sangria rosè, bevanda che può essere preparata anche in casa: vediamo la ricetta.

Ingredienti

150 grammi fragola

100 grammi pompelmo

100 grammi pesca

50 grammi albicocca

1 mela granny smith

1 lime

1 dl sciroppo di melagrano

1/2 dl campari

1 l spumante rosè

1 stecca di cannella

Procedimento

Lava bene il pompelmo, le pesche, le albicocche, la mela e il lime e tagliali a fettine sottili

Metti tutta la frutta in una brocca, coprila e lasciala macerare per circa 30 minuti in frigorifero

Riprendi la macedonia, aggiungi una stecca di cannella (meglio se divisa in 2/3 pezzi), 1 dl di sciroppo di melagrano e 1/2 dl di Campari, mescola e lascia riposare 1 ora

Prima di servire elimina la cannella e aggiungi lo spumante rosè freddo, le fragole tagliate a fette e abbondanti cubetti di ghiaccio

Puoi servire la sangria in bicchieri capienti, che possano contenere comodamente anche la frutta. Ricorda, inoltre, che puoi decidere di non rispettare la frutta indicata nella ricetta, ma scegliere qualunque altro frutto da aggiungere o sostituire in base ai tuoi gusti personali.