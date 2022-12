Santa Lucia, perché non è "il giorno più corto che ci sia"

Oggi, martedì 13 dicembre, è Santa Lucia, quello che, secondo la tradizione, sarebbe "il giorno più corto che ci sia". Un proverbio ormai diffusissimo da generazioni e che ha trasmesso l'idea, ormai errata, che questa sia davvero la giornata più breve dell'anno. In realtà, infatti, il giorno più corto dell'anno è il 21 dicembre, data in cui cade il solstizio d'inverno. In questa occasione, il Sole tocca il punto più meridionale del suo giro annuo intorno alla Terra, sorgendo tardi e tramontando presto, risultando così molto basso a mezzogiorno. Ma perché, quindi, si dice che il giorno con meno ore di luce sia il 13 dicembre? Andiamo scoprirlo.

Santa Lucia, perché oggi non è più il giorno più corto dell'anno

Fino a cinque secoli fa, Santa Lucia cadeva proprio in corrispondenza del solstizio d'inverno. A partire dal 1582, tuttavia, entrò in vigore il calendario gregoriano, usato ancora oggi, voluto da papa Gregorio XIII per cancellare le differenze tra il calendario civile e quello solare (detto anche "giuliano" in onore di Giulio Cesare). Per effettuare questa riforma, papa Gregorio XIII eliminò i giorni dal 6 al 12 ottobre 1582, che, di fatto, non sono mai esistiti. Così facendo il solstizio d'inverno, che secondo il vecchio sistema cadeva tra il 12 ed il 13 dicembre, passò all'attuale 21 dicembre, che è ufficialmente il giorno più corto dell'anno.

Va ricordato, tuttavia, che attorno al 13 dicembre si ha una riduzione apparente delle giornate, in quanto il sole tramonta prima. Il 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, il sole tramonta circa 3 minuti dopo rispetto a quanto avviene a Santa Lucia, ma l'alba arriva più tardi. In totale, il 21 dicembre si hanno circa tre minuti in meno di luce rispetto al 13. In questo 2022 il solstizio d'inverno cadrà precisamente il 21 dicembre alle 22.48 ed in questa data inizierà l'inverno astronomico nell'emisfero boreale (e l'estate in quello australe).