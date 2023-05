Attività fisica e ambiente, ecco il Sant'Anna Plogging: passeggiata e raccolta rifiuti sulla pista ciclabile del Trammino

Una tematica, quella ambientale, quanto mai attuale e che, nel nostro piccolo, richiede l'impegno di ciascuno di noi. Ed è proprio da questo presupposto che il gruppo eventi PTA della Scuola Sant'Anna, insieme a Progetto Terrae, ha organizzato per sabato 20 maggio con partenza alle 9.30 dal parcheggio di via Ivizza a Marina di Pisa il "Sant'Anna Plogging", una passeggiata all'aria aperta sulla pista ciclabile del Trammino durante la quale verranno raccolti i rifiuti incontrati lungo il tragitto. Un'iniziativa pensata in preparazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, in programma il prossimo 5 giugno, e che si lega alla pratica del plogging, disciplina nata in Svezia da un'idea di Erik Ahlstrom, il quale, prima di trasferirsi in una nuova casa, decise di ripulire l'area dove si allenava ogni giorno, e che prevede di ottimizzare il tempo per l'allenamento facendo qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Una pratica eco-friendly che, ben presto, si è diffusa in numerosi Paesi dando vita ad un vero e proprio movimento green.

"Le iniziative del gruppo eventi PTA della Scuola Sant'Anna sono solitamente rivolte al personale, ma stavolta, data la profonda valenza culturale dell'iniziativa, ci è sembrato doveroso allargare il progetto alla cittadinanza - ha spiegato Cristiana Neri, responsabile dell'unità organizzativa dell'Ecosistema dell'Innovazione al Sant'Anna -. Nello specifico, faremo il percorso che da Marina di Pisa condurrà a Tirrenia con una sosta nel parco giochi ed un picnic da condividere tutti insieme. La nostra idea è di coinvolgere circa una settantina di partecipanti e, se la risposta da parte delle persone sarà positiva, saremo ben lieti di riproporre l'iniziativa nel prossimo futuro".

Info

Per iscriversi è necessario inviare una mail a eventi-pta@santannapisa.it indicando il numero dei partecipanti.