Ricette di settembre, la sbriciolata all'uva

Settembre è il periodo per eccellenza di raccolta dell'uva. Questo frutto, in cucina, può essere utilizzato in svariate ricette: vediamo oggi la sbriciolata all'uva, dolce gustosissimo da assaporare in compagnia.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari:

300 gr di farina;

1 uovo intero;

120 gr di burro;

100 gr di zucchero;

semi di una bacca di vaniglia (oppure la buccia grattugiata di mezzo limone bio);

2 cucchiaini rasi di lievito per dolci;

3 cucchiai di marmellata o confettura (noi abbiamo scelto confettura di ciliegie);

250/300 gr di uva + 1 cucchiaio di limoncello (o succo di limone);

30 gr di granella di mandorle o mandorle grossolanamente tagliate (facoltative, danno un tocco in più al dolce).

Preparazione