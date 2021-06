'Disegna la tua energia', secondo posto per la classe IV A della scuola Cipolli di Cascina

Secondo posto per la classe IV A della scuola Cipolli di Cascina nel corcorso 'Disegna la tua energia' promosso da Toscana Energia. A partecipare all'iniziativa, complessivamente, oltre 200 studenti delle scuole primarie delle province di Firenze, Pisa e Prato, i quali, dopo aver seguito lezioni sulle varie fonti di energia disponibili comprendendone l'importanza ed il modo in cui evitare sprechi, hanno manifestato la propria creatività attraverso originali elaborati. Il gradino più alto del podio è stato conquistato dalla III C della scuola Masih di Certaldo, mentre in terza posizione si è classificata la classe III C della scuola Colombo di Firenze.

"Oggi più che mai, visto il periodo non semplice per la scuola, abbiamo voluto esserci per condividere con i ragazzi questa esperienza, convinti dell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per l’ambiente e per le sue risorse”, ha commentato l'amministratore delegato di Toscana Energia Bruno Burigana.