A proposito di multe insensate!

Leggo con sconcerto di episodi, anzi di soprusi da parte dei controllori delle autolinee urbane. Pensavo si esagerasse un po’ finche mi è accaduto un episodio che va oltre l'immaginabile. Il primo giorno di luglio, dopo aver acquistato dei biglietti da una ricevitoria, sono salita sul Bus 14 in partenza dalla fermata della coop di Cisanello. Davanti a me c'era una signora anziana disperata, che era stata appena dimessa dall'ospedale e, vedendomi con i biglietti in mano, mi chiedeva se potessi dargliene uno perché non aveva monete. Cosa che ho fatto con piacere ritenendola una buona azione quotidiana. Subito dopo sono andata verso la macchinetta ed ho convalidato il biglietto. Intanto dopo poche fermate salgono a bordo due controllori: alcuni ragazzi senza biglietto scendono senza essere fermati. Una dei due controllori viene verso di me e le mostro il biglietto, lo guarda in modo sprezzante e, con mio grande disappunto e stupore, ne mette in dubbio l’autenticità: anzi asserisce con toni arroganti che il biglietto è lucido ed oleoso, quindi contraffatto. Mi invita a scendere e comincia ad inveire contro di me. Le faccio notare che la data e l'ora sul biglietto erano visibili ma lei, sfregando ripetutamente sulla data di obliterazione con il polpastrello, quasi a volerla cancellare, mi chiedeva i documenti. Le ho mostrato la patente e, nonostante le mie spiegazioni, minacciava di chiamare la polizia per farmi arrestare. Non capivo tutto quel livore e mi veniva quasi da piangere per la rabbia dovuta a quel comportamento ingiustificato ed anomalo. Addirittura mi rispondeva che la patente non era un documento valido, volendo a tutti i costi la carta d’identità e cominciava a farmi la multa. A quel punto le chiedevo il nome e mi rispondeva che potevo leggere il suo numero di matricola. Dovendo fare un esame presso la facoltà di Medicina la pregavo di sbrigarsi e farmi proseguire la corsa, ma non ha voluto sentire ragioni, ed oltre a farmi fare una pessima figura nei confronti degli astanti mi ha lasciata a piedi con la multa in mano, facendomi perdere l’esame. Credo sia importante che i controllori svolgano il loro lavoro con professionalità e rispetto verso i passeggeri. Ritengo il suo comportamento non solo scortese, ma lesivo della mia dignità e del mio diritto di cittadina, chiedo pertanto che venga fatta chiarezza sull’accaduto e che vengano presi i dovuti provvedimenti, cosa che farò per iscritto e riservandomi le vie legali.