A Tirrenia assenza di segnale TIM

Come segnalato nell'articolo precedente, a Tirrenia TIM mobile non funziona ormai da domenica 26 settembre ovvero dopo la tromba d'aria. La TIM, contattata più volte, risponde sempre che va tutto bene e non ci sono problemi. Passando per caso da via degli Alberi, sede TIM di Tirrenia, si nota che non è più presente il vecchio traliccio con le antenne, ma ne stanno erigendo uno nuovo. Non è dato a sapere se perchè l'altro si è danneggiato o per offrire un servizio più aggiornato, fatto sta che se avessero comunicato all'utenza quanto stava accadendo come invece viene fatto per iniziative promozionali e pubblicitarie, forse sarebbe stato meglio.