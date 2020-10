Lungo la via del Brennero che da Pisa porta a San Giuliano Terme, sono presenti moltissimi alberi ormai morti ma pericolosi per le auto che transitano. Ho già assistito a distacchi di grossi rami ma se non sarà effettuato un taglio programmato, potrebbero abbattersi anche alberi interi. Non sono a conoscenza di chi sia la competenza, per questo invio questa segnalazione con la speranza che siano presto presi provvedimenti.