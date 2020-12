Allarme siringhe abbandonate a Capannoli

Ieri in zona Solaia sono state ritrovate delle siringhe usate e abbandonate per terra. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Siringhe di quelle sottili, usate solitamente dai tossicodipendenti per iniettarsi le sostanze stupefacenti, sono state rinvenute anche a Santo Pietro.

Le siringhe abbandonate e calpestabili da chiunque costituiscono un serio pericolo per i cittadini e i nostri amici a quattro zampe. Inoltre, sono un campanello di allarme, perchè se ci sono le siringhe vuol dire che dietro c’è anche un giro di droga che va frenato sul nascere.

Ribadiamo la necessità di assidui controlli sul territorio. E, inoltre, ripetiamo ancora una volta l’importanza di aumentare i sistemi di videosorveglianza. La maggioranza che amministra Capannoli dovrebbe uscire dal palazzo comunale e affrontare i veri problemi che attanagliano i cittadini.

Mattia Cei

Diletta Giacomelli