Via Sant'Agostino, 237 · San Giusto

In s.giusto oltre ad avere marciapiedi inesistenti dobbiamo affrontare anche il problema dei monopattini lasciati senza ritegno sopra i marciapiede dove le persone per passare devono camminare in una strada dove macchine e pullman passano abbastanza veloci!!!