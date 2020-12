Aperitivo arancione in San Martino

PISA, TOSCANA

Restrizioni Zona Arancione: (tuttora in vigore)

- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto

- consentita fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con DIVIETO di CONSUMAZIONE SUL POSTO O NELLE ADIACENZE



Purtroppo, come documentato da queste foto scattate sabato sera 12 dicembre, l'aperitivo davanti a bar cittadini è per alcuni una consuetudine irrinunciabile. E chi se ne frega se ci sono persone che sono morte o sono in ospedale e stanno male, mentre il virus continua a circolare. Passando da via San Martino siamo ribasti basiti vedendo la quantità di giovani e meno giovani che a gruppetti, bicchiere in una mano, sigaretta nell'altra e mascherine abbassate affollavano la piazza Clari, via San Martino e l'attigua via San Lorenzino, e bicchieri di plastica usati in terra. Ovviamente in varie combinazioni. Distanziamento? Seee..... E se si prova dire qualcosa ci sta pure di beccarsi "un gollino". Fare intervenire i vigili? Impossibile. Eppure un po' di sorveglianza non sarebbe male. Maleducazione e menefreghismo sono prerogativa di persone poco intelligenti e presupponenti, che mettono a repentaglio la vita degli altri e la propria. E' come andare contromano di notte.