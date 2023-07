Area abbandonata dal Comune di Pisa in via Pindemonte

Gallery







Perché il Comune di Pisa lascia abbandonata a se stessa questa strada che porta all’Isola Ecologica e ad alcune attività commerciali? Siamo in via I. Pindemonte, strada che parte dalla rotonda Largo Caduti nell’Egeo. Il terreno tra la rotonda e l’Isola ecologica è una giungla: potrebbe diventare un'area verde (costantemente mantenuta) visto che non è vasta, oppure asfaltarla in parte per creare altri parcheggi. Poi ci sono più panettoni qui che alla Bauli e questo per non far parcheggiare le auto (ma in realtà ce le parcheggiano lo stesso restringendo notevolmente la carreggiata): non sarebbe meglio realizzare un marciapiede da entrambi i lati della carreggiata fino dove è possibile? Per non parlare quando piove, è un problema camminarci tra buche, pozzanghere ecc, si creano disagi alle persone e alle attività commerciali che vi si affacciano. Ora come ora (e da molto tempo purtroppo) è veramente una zona vergognosa e fa dispiacere a tutti.

G. G.