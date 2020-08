Abito accanto al complesso scolastico Scuole elementari Fabio Filzi/scuola materna Ciari. in via Leonardo da Vincia zona Porta Nuova. Da diversi giorni viene ammassato, oserei dire lanciato, nel cortile ogni tipo di arredo scolastico a giudizio dello scrivente ancora in buono stato, se non tutto almeno una parte. Dove finisce questa roba? Viene buttata al macero o inviata ai paesi del terzo mondo o comunque riutilizzata?