Alle ore 18.30 di oggi, domenica 7 marzo, assembramenti di ragazzi sulle spallette nei pressi di Ponte di Mezzo, sul lungarno Pacinotti e Mediceo.Tutti senza mascherine, in barba alle disposizioni, e neanche l'ombra di qualcuno che controlli. Eppure erano sotto gli occhi di tutti, in centro città. Come pensiamo di uscirne, se si continua a non rispettare e a non far rispettare le regole? Non mi sono azzardata a fotografare i trasgressori per evitare reazioni spiacevoli.