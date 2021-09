Ho già avvisato chi di competenza, ma in ogni caso volevo avvisare di prestare attenzione nel tratto di Aurelia fronte Camp Darby, perché per ben due volte mi sono trovato a veder attraversare di giorno una famiglia numerosa di cinghiali che per fortuna non hanno causato conseguenze serie, ma solo blocco del traffico.

Segnalazione inviata da Massimiliano