Nel pomeriggio di Natale un vandalo ha bucato con un coltello o un taglierino le gomme a tutte le auto (ad alcune addirittura due gomme) che erano parcheggiate nella strada a fondo chiuso in via Zamenhof alle Gondole, compresa la mia auto. Ho esposto denuncia ai Carabinieri e il responsabile non é stato identificato.