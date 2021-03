Auto parcheggiate negli spazi pedonali in via Medaglie d'Oro (e non solo)

Mi trovo a passare nella zona di Via Medaglie d'Oro circa un paio di volte a settimana a piedi e lo scenario che incontro è sempre il medesimo. La strada non ha marciapiedi quindi sono state fatte delle corsie dedicate ai pedoni che tuttavia sono sempre oggetto di parcheggio di auto, ad ogni ora del giorno. Ieri ho assistito ad una persona con la sedia a rotelle che doveva necessariamente avanzare in mezzo di strada perchè la corsia dedicata era occupata.

Questo vale per l'intera zona, ogni via, stesso scenario (Via Medaglie d'Oro, via Montello, via Pellizzi, ecc).

Ritengo che siano molto importanti i controlli della Polizia Municipale che tuttavia non vedo in queste circostanze.

Segnalazione inviata da una lettrice