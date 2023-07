Bagnini al lavoro al Bagno Gorgona

Visto che spesso vengono segnalate attività svolte dai bagnini sul nostro litorale, mi sembra giusto che anche l'impresa svolta dai due del Bagno Gorgona, verificabile anche al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cisanello, sia meritevole di considerazione. Verso le ore 11 del 21 luglio, con il mare grosso, un turista dalla spiaggia libera adiacente al Porto Turistico, priva di controlli, usciva a nuoto dalla diga e subito le onde lo mettevano in difficoltà mandandolo, ripetutamente, a sbattere contro la scogliera. I bagnini del Bagno Gorgona, avvistato quanto stava accadendo, si sono gettati in mare e raggiunto il turista incastrato tra gli scogli, riuscivano a liberarlo e portarlo in salvo. Chiamata un ambulanza l'imprevidente turista, veniva trasportato in Ospedale.